Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da, Türkiye’de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada Rusu “Telegram Messenger” yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk’ın WhatsApp’a karşılık önerdiği “Signal” uygulaması bulunurken WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp’ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP geldi.

WhatsApp, 4 Ocak'ta “Gizlilik İlkesi”ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook’a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni şartların onayı için kullanıcılara 8 Şubat’a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni şartların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. Bu sebeple Türkiye’deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat’a kadar güncellenen şartlara onay vermesi gerekiyor.