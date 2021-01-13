Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli bir araştırma şirketinin BBC ile paylaştığı belge, başvuru yapıldığını doğruladı.

Çin merkezli başka bazı teknoloji şirketleri de benzer başvurular yapmıştı.

The Washington Post gazetesi Huawei'nin azınlık konumundaki Uygur Türklerini tespit ettiğini ve bölgedeki yetkililere otomatik olarak uyarı gönderdiğini yazmıştı.

Huawei yetkilileri de hiçbir teknolojik sistemlerinin etnik grupları tespit etmek için tasarlanmadığını söylemişti.