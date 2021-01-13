ABD merkezli bir araştırma şirketinin BBC ile paylaştığı belge, başvuru yapıldığını doğruladı.
Çin merkezli başka bazı teknoloji şirketleri de benzer başvurular yapmıştı.
The Washington Post gazetesi Huawei'nin azınlık konumundaki Uygur Türklerini tespit ettiğini ve bölgedeki yetkililere otomatik olarak uyarı gönderdiğini yazmıştı.
Huawei yetkilileri de hiçbir teknolojik sistemlerinin etnik grupları tespit etmek için tasarlanmadığını söylemişti.
Huawei ırkçılığın patentine başvurmuş
13.01.2021 - 17:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, yayalar arasında Uygur olanları tespit eden bir sistemin patentini almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.
ABD merkezli bir araştırma şirketinin BBC ile paylaştığı belge, başvuru yapıldığını doğruladı.
Etiketler : Huawei,ırkçılık,
759710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/759710.aspx
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