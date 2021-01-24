Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

ULAK Yazılım Teknoloji AŞ kurucusu Sabri Sami Toker, pandemi öncesi döneme göre kuryeye olan talebin yüzde 300 artığını belirterek 2020 yılında en çok taşıdıkları ürünlerin dizüstü bilgisayar şarj aleti, kulaklık ve kaşe olduğunu söyledi. Toker, en ilginç kargo içe-riğinin ise cam fanusta balık olduğunu belirtti. Toker “Pandemi tüm sektörleri etkiledi ancak kargo taşımacılığı sektörünün büyümesini sağladı. Kargo, e-Ticaret, restoran ve market teslimatları pandeminin birinci dalgasında yaklaşık olarak altı kat, ikinci dalgada ise 14 kat arttı. Bu artışın hızla devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.