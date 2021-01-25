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MSB 2 jet uçağı ve 3 yakıt ikmal uçağının Doğu Akdeniz’de eğitim görevlerini icara ettiğini açıkladı
25.01.2021 - 15:16 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra etti."
Etiketler : MSB,
762592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/762592.aspx
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