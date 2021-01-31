Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Rapora göre geçen yıl akıllı telefon kullanıcılarının sayısı yüzde 1,8 artarak 5,2 milyar kişi oldu. Bu sayı dünya nüfusunun yüzde 66,6’sına denk geliyor. Dünya genelinde internet kullanan kişi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 316 milyon artarak 4,6 milyara yükseldi. Şu anda küresel internet kullanım oranı yüzde 59,5 seviyesinde. Bunlara ek olarak son 12 ayda sosyal medya hesabı olan kişilerin sayısı 490 milyon artmış durumda. Son istatistiklere göre dünya genelinde 4,2 milyar sosyal medya kullanıcısı var (dünya nüfusunun yüzde 53'ü).

Verilere göre dünyada her kullanıcı sosyal medyada günde ortalama 2 saat 25 dakika harcıyor. Sosyal platformlarını günde 4 saat 15 dakika kullanan Filipinliler, dünyanın en büyük sosyal medya tüketicileri konumunda. Buna mukabil Japon kullanıcılar sosyal platformlarda günde bir saatten daha az (51 dakika) zaman harcıyor.

Analistlere göre ortalama bir internet kullanıcısı günde neredeyse 7 saatini bütün cihazlarda internet kullanarak geçiriyor. Aynı zamanda sesli komut kullanımında da artış var. Küresel internet kullanıcılarının %45’i son 30 gün içinde arama yapmak için sesli komut kullandıklarını söylüyor.