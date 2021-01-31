Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Aydoğdu “2019 verilerine baktığımızda dünyada endüstride kullanılan robot sayısının 2,7 milyona ulaştığını görüyoruz. Otomotiv, makine, plastik, kimya, elektronik ve yemek robotunun en yaygın kullanıldığı endüstri kolları olarak öne çıkarken 584 bin robot diğer sektörlerde kullanılıyor. Yine yapılan araştırmalara göre 2023 yılında var olan robot sayısına 584 yeni robotun ekleneceğini gözler önüne seriyor. 2025 yılında ise bütün dünyada toplam robot kullanımının 3,4 milyona çıkacağı ifade ediliyor. Türkiye, robot ve otomasyon sistem çözümlerini kullanmada birçok ülkenin gerisindeydi. Ancak pandemi, bizim ülkemizde bu taraftaki tabloyu hızla değiştirmeye başladı. Pandemi döneminde robotlu otomasyon çözümlerinin kullanımında yüzde 12’lik bir artış yaşandı. Birçok üreticimiz ya yeni makine aldı ya da mevcut makinelerini otomasyon çözümleriyle akıllı hâle getirip robot makine arasındaki koordinasyonu artırdı” diye konuştu.