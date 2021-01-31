Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bulutklinik platformunda bu süreçte ayrıca 150 binden fazla elektronik reçete yazıldı. Bulutklinik Kurucu Ortağı Ali Hulusi Ölmez “2016 yılında kurmuş olduğumuz Bulutklinik; hekim, kurum ve hasta portföyünü 2020 yılında büyük oranda artırarak klasik anlamda sunulan sağlık hizmetine ciddi bir alternatif olabileceğini gösterdi. 2021 yılında yeni iş birliklerimiz ile katlanarak büyüyeceğiz. Ayrıca platformlarımızı güncelleyerek hastalarımıza verdiğimiz hizmeti sürekli iyileştiriyoruz. Amacımız büyük doktor havuzumuz sayesinde insanların sağlıkları hakkında ilk başvuru noktası hâline gelmek” diye konuştu.