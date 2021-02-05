Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GFDS Üst Yöneticisi Mert Oğuzata, AA muhabirine, sanayideki teknolojik dönüşüme ilişkin bilgi verdi.

Sanal, artırılmış, karma gerçeklik teknolojilerine yönelik 2013'ten bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirten Oğuzata, bugüne kadar daha çok savunma sanayisine yönelik projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oğuzata, son dönemde sahip oldukları kabiliyetleri farklı sektörlere uyarlamayı gündemlerine aldıklarını ve uzaktan çalışma, bakım, montaj, kalite kontrol, mesleki eğitim konusunda farklı endüstrilere yönelik çözümler ürettiklerini bildirdi.

Savunma sanayisi ve tüm endüstri için artırılmış gerçeklikten yararlanarak kalite kontrol noktasında insan hatasını en aza indirecek çalışmalar yaptıklarını anlatan Oğuzata, "Beyaz eşya sektöründe gerçekten bir ilk olacak şekilde hazırladığımız bir sistem var. Donanım ve yazılım kısmıyla tümüyle Türk mühendislerinin yaptığı bir çalışma. Beyaz eşya, üretim bandından kalite kontrol noktasında kadar artırılmış gerçeklikle kontrol ediliyor ve hatasız şekilde çıkıyor. Bunun gibi savunma sanayisinde hava araçlarında özellikle montaj kısmını nasıl yapabiliriz diye çalıştık ve şu anda bu araçlarda çok net şekilde artırılmış gerçeklikle insanlar uzaktan eğitimini alabiliyor, montajı direkt uygulayabiliyor." dedi.

Oğuzata, Türkiye'de üretim yapan firmaların yurt dışındaki müşterilerine hizmet verebilmek için sundukları teknolojilerden yararlandıklarını ve bu sayede montaj, bakım ve kalite kontrol gibi ihtiyaçların karşılandığını dile getirdi.

Ürünler sanal dünyada geliştirilecek

İnsanlar gördükleri şeyleri uyguladığında akılda tutma ve anlamanın çok daha hızlı olduğunu vurgulayan Oğuzata, "Mesleki eğitimleri sanal gerçeklikle birleştirmememizin nedeni de buydu. İnsanların deneyimlemeye, görmeye, gördüklerini uygulamaya ihtiyaçları var. Bu tür çözümlerde inanılmaz artış var. Yakında bununla ilgili dokümantasyonlar çıkaracağız. Yurt içinde ve dışında başka firmalar da dokümanlar çıkarıyor. Bu teknolojiler yüzde 95 verimlilik sağlıyor." diye konuştu.

Sanal gerçeklik kullanılarak verilen eğitimlerle bilinçlenme düzeyinin arttığını, doğru yönlendirmeyle bazı işlerinin sürelerinin kısaldığına dikkati çeken Oğuzata, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzaktan çalışma, özellikle salgın gibi durumlar devam ederse 2021'den itibaren üretimde de seyir değişecek diye düşünüyoruz. Bu tür teknolojilere insanlar daha çok ihtiyaç duyacaklar. Belki ülkeler arasında sanal dünyada tasarım, geliştirme yapıp sonra fabrikaya uzaktan işi yollayıp orada makinelerin üretilmesi sağlanacak. Biz onların altyapısına çalışıyoruz. Bir yandan da eğitim kısmında inanılmaz bir artış olacağını düşünüyoruz. Bu teknolojilerin yardımıyla hataları, kazaları minimize edecek yöntemler gelecekte çok fazla olacak, 2021 ve 2022'de herkes bu yöne çok fazla eğilecek diye düşünüyorum."

Teknoloji ihracatına hazırlık

Mesleki eğitim konusunda bir eğitim vakfıyla iş birliği yapıp bunu ürüne dönüştürdüklerini dile getiren Oğuzata, bu konuda yurt dışından da talep aldıklarını söyledi.

Yeni nesil eğitim platformu Let-X İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi kapsamında iş kazaları ve güvenliğine yönelik bir dizi eğitim hazırladıkları bilgisini veren Oğuzata, "2021 yılı içinde bu konularda teknoloji ihracatı yapacağımızı öngörüyoruz. Çeşitli ülkelere girmeye başladık. Yurt dışında Türkiye'nin neler yapabileceği bu şekilde görülüyor. Türkiye ile daha iyi ürünleri, daha uygun fiyata alma fırsatı elde ediyorlar. Sadece mesleki eğitimlerde değil, uzaktan bakım gibi konularda da yurt dışına teknolojilerimizi açmayı, üretmeyi planlıyoruz. Çok fazla talep alıyoruz, ABD'den de talep almıştık."

Mert Oğuzata, Türkiye'nin önemli bir potansiyeli ve üretim yapabileceği birçok alan bulunduğunu vurgulayarak, özellikle 5G teknolojisine geçişle oluşacak altyapının önemli fırsatlar sunacağını kaydetti.