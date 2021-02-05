Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de de önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sonra da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin mesajlarına sansür uygulayan Twitter şimdi sansürcülük suçlamalarının dışında ırkçılıkla da suçlandı. İngiltere’de Premier League’deki futbol kulüpleri, siyahi futbolcuları hakkında mesajlarda yaygın bir şekilde maymun emojileri kullanılması üzerine Twitter’la temasa geçti. Sportsmail’in haberine göre, olur olmaz gerekçelerle mesajları sansürleyen veya hesapları askıya alan Twitter bu emojilerde herhangi bir sorun görmedi. Firma, bu emojilerin kullanılmasının şirket kurallarını ihlal etmediği açıklamasını yaptı. Açıklama, futbolcularla kulüplerinin tepkisini çekti.