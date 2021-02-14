Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Microsoft’un 30’u aşkın ülkede 58 binden fazla kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği araştırmaya göre 2020 yılında, geçtiğimiz senelere kıyasla dijital platformlarda nezaket kurallarına daha fazla uyulurken Türkiye, dünyada nezaket kurallarına en çok uyan beşinci ülke pozisyonuna yerleşti. Dijital platformlarda nezaket kurallarına en fazla uyanlar ise 13-17 yaş arası gençler oldu.

Türkiye’de kullanıcıların yüzde 68’i 2020 yılında rahatsız eden dijital tecrübeler yaşadıklarını dile getirirken bu tecrübeler arasında “Trolleme” birinci sırada yer aldı. Trollemeyi istenmeyen iletişim ve cinsel içerikli mesajlar izledi. Dijital ortamda rahatsız eden söylemlerin ağırlıkla kimliği belirsiz veya sadece çevrim içi kimliğiyle tanınan kişilerden gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan nefret ve bölücülüğü yayan söylemler de artmaya devam etti. Her 10 kişiden 4’ü siber zorbalığa maruz kaldığını, her sekiz çalışandan biri de siber ya da fiziki manada zorbalığa uğradığını söyledi. Bu kişilerin yüzde 66’sı saldırıyı gerçekleştiren kullanıcıyı bloklama yolunu seçti.