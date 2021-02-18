Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın “Perseverance" yani "Azim" adlı Mars kaşifi Kızıl Gezegen'e indi.Paraşüt başarıyla açıldı, atmosfere giriş sorunsuz gerçekleşti. "Perseverance" Mars zemini ile radar teması kurdu. İniş sorunsuz gerçekleşti.





Perseverance adlı uzay aracının Mars'tan çektiği ilk fotoğraf geldi.