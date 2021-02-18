Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın “Perseverance" yani "Azim" adlı Mars kaşifi Kızıl Gezegen'e indi.Paraşüt başarıyla açıldı, atmosfere giriş sorunsuz gerçekleşti. "Perseverance" Mars zemini ile radar teması kurdu. İniş sorunsuz gerçekleşti.
Perseverance adlı uzay aracının Mars'tan çektiği ilk fotoğraf geldi.
Mars'a tarihi iniş
18.02.2021 - 23:56 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 00:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
480 milyon kilometrelik yolculuk bitiyor. NASA'nın Mars kaşifi “Perseverence" Kızıl Gezegen'e indi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın “Perseverance" yani "Azim" adlı Mars kaşifi Kızıl Gezegen'e indi.Paraşüt başarıyla açıldı, atmosfere giriş sorunsuz gerçekleşti. "Perseverance" Mars zemini ile radar teması kurdu. İniş sorunsuz gerçekleşti.
Etiketler : mars,robot,nasa,
768744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/768744.aspx
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