ÖMER TEMÜR

Pandemi tedbirleri sebebiyle bu yıl online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde yüzde 10.632’lik büyüme ile Yolcu360 Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu. Yolcu360’ı yüzde 3.404’lük büyüme ile Zero Density ve yüzde 3.277 büyüme ile BluTV takip etti. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda bu sene ilk defa Runner Ups ödülleri de verildi. Yerel ve global teknoloji ekosisteminde daha çok şirketin kendini tanıtmasına destek olabilmek adına, üç yaşını doldurmuş şirketlerin değerlendirmeye alındığı Runner Ups ödüllerinde birincilik ödülü yüzde 4.921’lik bir büyüme ile İstegelsin’in oldu. Ayrıca ‘Women in Tech’ ve ‘Cross-Border’ kategorisinde Aköde-Tosla ‘Women in Tech’ ödülüne layık görülürken cirosunun önemli bir bölümünü yurt dışı operasyonlardan elde eden teknoloji şirketlerine verilen ‘Cross-Border’ ödülünün sahibi ise bu sene de Teknasyon oldu. 2019 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin listelendiği ‘Big Stars’ ödülünü ise Aselsan, Aselsannet, Karel, İnnova Bilişim Çözümleri ve Logo Yazılım aldı.