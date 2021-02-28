Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'nin en teknolojik yerli markası seçilen Arçelik aynı zamanda Covid döneminin ve beyaz eşya sektörünün en teknolojik markası oldu. En teknolojik markalar şöyle sıralandı: Akaryakıtta Opet, banka, mobil banka, online banka ve kredi kartında Garanti BBVA, katılım bankasında Ziraat Katılım, bilgisayarda Casper, cep telefonu ve televizyonda Samsung, giyimde LC Waikiki, temizlik ürünlerinde Domestos, kişisel bakımda Gratis, hava yolunda Türk Hava Yolları, hızlı teslimatta Getir, kargoda Yurtiçi, küçük ev aletlerinde Arzum, online alışverişte Trendyol, otomotivde Renault, sağlık kurumunda Acıbadem, sigortada Allianz, spor giyimde Adidas, süpermarkette Migros ve telekomünikasyonda Türk Telekom.