Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapılan araştırmalar, özel semboller veya büyük harfler içermeyen basit yedi karakterli bir parolayı kırmanın 0,29 saniye kadar kısa sürebileceğini gösteriyor. Dünya çapında kullanılan en popüler şifrelerden yüzde 73'ünün, kaba kuvvet saldırıları kullanılarak bir saniyeden daha kısa bir sürede kırılabildiğini belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, zayıf şifrelerde sık görülen beş hataya dikkat çekiyor.

1. Kullanıcıların sıklıkla düştükleri hatalardan biri şifrelerinde anlamlı kelimeler bulundurmaları oluyor. Hacker’lar, şifrelerdeki kelimeleri tanımlamak için bu amaca yönelik oluşturulmuş sözlükleri kullanarak şifreleri dakikalar içerisinde kırabiliyor.

2. Doğum günleri, evcil hayvan isimleri, telefon numaraları, adresler ve diğer kolayca tanımlanabilen şahsi bilgiler, maalesef şifreleri zayıflatıyor.

3. Yalnızca harflerden oluşan bir şifreyi kırmak, harflerden, sayılardan ve noktalama işaretlerinden oluşan bir şifreden çok daha kolay oluyor.

4. Bir şifreyi birden fazla cihaz veya uygulamada kullanmak son derece riskli. Hacker’lar kırdıkları bir şifre ile bütün cihazlara ve hesaplara erişim sağlayabiliyor.

5. İyi bir şifreyi mahvetmenin bir başka kolay yolu da onu başka biriyle paylaşmaktan geçiyor. Mesajlaşma platformları ya da bir kâğıt parçası üzerinden yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, yüksek derecede güven olsa bile bir başkası ile arasında şifrelerin paylaşılmaması gerekiyor.