Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, beş yıldır uzaktan çalışma modelini uyguladıklarını belirterek “Personelimize haftada bir gün uzaktan çalışma izni veriyorduk. Pandemi sonrasında çalışanlarımızın fikrini alarak tüm sınırları ortadan kaldırmaya karar verdik. Çalışanlarımız artık istedikleri yerden istedikleri kadar çalışabilecekler. Ofis hayatını da Turkcell Life uygulaması ile çalışanlarımızın cebine taşıdık” dedi. Turkcell Life uygulamasına eklenen yeni ‘Dijital Ofis’ modülü ile çalışanlar ofiste masa veya toplantı odası ya da otopark için rezervasyon yapabiliyor. Çalışanları uygulamayı sadece ofis için değil; isterlerse kuaför, spor salonu, doktor, pedagog, diyetisyen, psikolog randevusu almak için de kullanabiliyor.