Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzay şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.



Starlink projesi, dünyanın herhangi bir noktasındaki uzak bölgelere hızlı ve ucuz internet sağlamak için bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.