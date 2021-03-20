Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayan, Twitter ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter'ın temsilci atayacağını belirterek "İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan Twitter'ın da 7253 sayılı Kanun'un getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici." ifadesini kullandı.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağların, Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanun'un ek 4'üncü maddesinin 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girdiğini anımsatan Sayan, şöyle devam etti:

"Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor."

Sayan, VK'nin hiçbir yaptırıma maruz kalmadan Türkiye'de direkt temsilci ataması yapan ilk platform olduğunu anımsatarak YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu diğer ağların ise idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiklerini kaydetti.

Temsilci bildirmeyen Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de "reklam yasağı" kararı verildiğine işaret eden Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Sosyal ağlara yönelik dünyadaki en kapsamlı düzenlemelerden birinin hayata geçmesine öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dijital dünyadaki egemenliğini gözeterek siber vatan ve dijital Türkiye vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz."