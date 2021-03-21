Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan ‘Milimetre Dalga’ ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla Türkiye’de ilk defa deneyen operatör oldu. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G’nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor” dedi. Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan da “Türk Telekom ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığımızla, bugün sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için bir başka önemli kilometre taşına daha imza attık. Nokia’nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, Nokia’nın 5G ve inovasyon alanlarındaki liderliğinin bir ispatıdır” ifadelerini kullandı.