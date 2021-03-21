Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen söz konusu ürününün ülke dışındaki ilk durağı ise Birleşik Arap Emîrlikleri ve Katar oldu. Euromsg Express’in sunduğu çok sayıda avantajla rakiplerinden ayrıştığını vurgulayan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “Türkiye'de self-servis e-Posta pazarlama ürünü olarak hızla büyüyen Euromsg Express; sektörlere özel olarak geliştirdiği fonksiyonlar, içerikler ve ürün yetenekleri ile öncelikle Orta Doğu’dan başlayarak Afrika ve Doğu Avrupa’da hizmet vermeye başlayacak” dedi. Euromsg Express’in e-posta pazarlamanın temel özelliklerini karşılayacak şekilde tasarlandığını dile getiren Kılıç, “Euromsg Express, self-servis kullanılan bir dijital e-Posta pazarlama kanalı. Ara yüzü ve özellikleri kullanıcıların uygulamadaki yönlendirmelere hızlıca adapte olmasını sağlıyor. KOBİ’ler 12 dakika gibi kısa bir sürede seçtiği kampanyaları başlatma imkânına sahip” diye konuştu.