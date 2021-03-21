Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

64 MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerası ve çok yönlü dörtlü arka kamera ile gelen Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 ile kullanıcılar, 4K videodan fotoğraf özelliğini kullanarak 8 MP’ye varan yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor. Sahne Optimizasyonu özelliğinde yer alan yapay zekâ desteğiyle yemek, manzara ve evcil hayvan gibi 30’un üzerinde görsel ve arka plan seçeneği sunan yeni telefonlarda, AR Emoji ve My Filter özellikleri kullanılarak içeriklere hareket katılabiliyor. Fun Mode sayesinde de, kamera uygulamasından içerik alırken Snapchat’teki AR Lensleri kullanılabiliyor. Super AMOLED ekran ile donatılan Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlar, 90Hz ekran yenileme hızı ve 800 nit parlaklık değeriyle geliyor. Samsung A Serisi telefonlarda bulunan “Göz Koruma Kalkanı” sayesinde ekranın renk sıcaklığı kullanım alışkanlıklarına göre otomatik olarak ayarlanıyor.