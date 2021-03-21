Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Xiaomi Avcılar’daki fabrikasında ilk etapta Redmi 9C modelini üretecek. Hâlihazırda bu model 1900 TL civarında fiyatlardan satılıyor. Yerli üretim ile yüzde 30 civarında bir indirim uygulanırsa bu modelin fiyatının 1.500 TL’ye kadar düşmesi bekleniyor. Redmi 9C’nin tüketiciyle buluşması ise nisan başında gerçekleşecek. İlk etapta giriş ve orta segmente odaklanacak olan Xiaomi’nin ilerleyen yıllarda üst segment modellerini de ülkemizde üretmesi bekleniyor. Finlandiya menşeli Salcomp ile Avcılar’da 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan Xiaomi, Türkiye’ye toplamda 30 milyon dolarlık yatırım yapacak. 5 milyon üretim kapasitesine sahip tesiste 2 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Redmi 9C’nin özellikleri:

¥ Ekran: 6,53 inç büyüklüğünde 1.600 x 720 çözünürlüğünde LCD

¥ İşlemci: 2,3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 yonga seti

¥ Depolama: 32 GB dâhilî depolama birimi / 512 GB’ye kadar microSD kart desteği

¥ Kamera: 13 MP ana + 5 MP ultra geniş açılı lens + 2 MP derinlik sensörü ve 5 MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh