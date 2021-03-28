Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İlk etapta 2021 yılı için 25 projenin her birine 250 bin TL tohum öncesi yatırım yapmayı hedefleyen Tamer Capital, ocak ayı itibarıyla başvuruları kabul etmeye başladı. Onaylanan 25 projeden seçilecek 10 tanesine birer milyon TL yatırım yapacak olan Tamer Capital, bu 10 projeden üç tanesine de “Girişim Geliştirici” olarak destek vermeyi ve dikey olarak yatırım yapmayı planlıyor.

Son beş yıldır üniversitelerle ve girişimcilerle mentorluk desteği veren Tamer Group Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tamer “Tamer Capital, Tamer Group bünyesinde kurulmuş, dijital iş fikirlerini global ölçekte büyük şirketler hâline getirmeyi amaçlayan bir yatırım ve girişim geliştirme platformu. Türkiye’de startup ekosistemi ne kadar büyürse hem ülkemizin inovasyonu artacak hem de Tamer Group olarak biz dünyaya entegre olabilecek başarılı işler yapacağımızı düşünüyoruz. 2020 sonu kurduğumuz Tamer Capital ile önümüzdeki 5 yıl içinde teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilere destek olacağız. İlk etapta teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine destek olacağız. Uygun olanların global pazarlara açılması da hedeflerimiz arasında” dedi.