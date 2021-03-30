Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye cep telefonu üretimde bölgesel üs olma yolunda hızla ilerliyor. Samsung ve Oppo'nun ardından Çinli Xiaomi de Türkiye'de seri üretime başladı. Avcılar'da 30 milyon dolar yatırımla 14 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen tesiste ilk etapta Redmi 9C modeli üretilecek. Yıllı toplam 5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan fabrikada bir tane de test laboratuvarı bulunuyor. Şimdilik telefonun parçaları montaj yoluyla birleştirilirken, 2023'ten itibaren demonte üretime geçilmesi hedefleniyor. İki bin kişiyi istihdam edecek tesisin Türkiye ekonomisine yıllık 200 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.

Fabrikanın açılışına özel bir mesaj yollayarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 12 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye’ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yatırımın teknoloji ve ihracat potansiyeli ile stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak bu alanda teşviklerimizi artırıyoruz. Rekabetçilik yönünde sağladığı avantajlarla yatırımcıya verilen destekler sayesinde doğrudan yabancı yatırım alanında çekim ve cazibe merkezi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 3 MODEL VE 100 MI STORE

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang ise Salcomp iş birliği ile hayata geçirilen fabrikanın Xiaomi'nin Çin, Hindistan ve Endonezya'nın ardından dünyadaki dördüncü fabrikası olduğunu söyledi. Yerli üretimle güncel teknolojileri erişilebilir fiyatlarla sunmak istediklerini dile getiren Chang şunları kaydetti: "Dünyada üçüncü Türkiye'de ise en çok satan cep telefonu markasıyız. Türkiye'de yerel üretimle Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz. Üretime ilk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimiz ile başladık. 9C'nin yanı sıra İki yeni modeli daha Türkiye'de üreteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için 50 olan Mi Store'larımızın sayısını da 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz." Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue da fabrikayla Türkiye ekonomisine yılda 200 milyon dolarlık katma değer sağlayacaklarını belirterek, "Türkiye'nin lider telefon markası olarak Xiaomi'nin Türkiye yolculuğu hız kesmeden yeni yatırımlarla devam edecek" açıklamasında bulundu.

10 MİLYONUN ÜZERİNE ÜRETİM

Türkiye'de yıllık 12 milyon telefon satışı gerçekleştiriliyor. Avcılar'daki fabrikada yıllık 5 milyon adet üretilmesi planlanırken, diğer markalarında devreye girmesiyle toplam yerli üretimin 10 milyonu aşması bekleniyor.