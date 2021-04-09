Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet sitesi "downdetector.com"da yer alan bilgiye göre, kullanıcıların Instagram ve Facebook'a TSİ 24.00 itibarıyla erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Instagram ve Facebook'tan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki siteye erişim kısa süre sonra tekrar sağlandı.