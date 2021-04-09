İnternet sitesi "downdetector.com"da yer alan bilgiye göre, kullanıcıların Instagram ve Facebook'a TSİ 24.00 itibarıyla erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Instagram ve Facebook'tan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki siteye erişim kısa süre sonra tekrar sağlandı.
Instagram ve Facebook çöktü
09.04.2021 - 02:03 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 02:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.
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781065 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/781065.aspx
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