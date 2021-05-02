Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Firmadan yapılan açıklamada “2020’nin ilk aylarında tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklarla başlayan bu süreç, çip üretiminde kullanılan ham maddelerin imalatında yaşanan kesintilerle devam etmiş, çip üretim tesislerinin pandemi döneminde teknoloji ürünlerine yönelik talebin beklenmedik artışına cevap vermekte zorlanmasıyla ciddiyet kazanmıştır. Bu durum, dünyanın önde gelen çip üreticilerinin bulunduğu Tayvan’da yaşanan kuraklık sebebiyle çip üretim fabrikalarının ihtiyaç duyulan miktarda su kaynağına erişememesi gibi faktörlerin de etkisiyle küresel bir krize dönüşmüştür. Ayrıca dizüstü bilgisayarların üretiminde kullanılan LCD ekran panelleri, vram gibi bileşenlerin tedarik süreçlerini de etkilemektedir. Dünyadaki bütün teknoloji markalarının üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu krizin bir süre daha çözülemeyeceğini öngörüyoruz. Bu bağlamda kamuoyunu önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin maliyetlerinde önemli bir artışa sebebiyet vereceği konusunda önceden bilgilendirme gereği duyuyoruz. Kontrolümüz dışında gelişen bu sürecin, ilerleyen dönemde dünya genelindeki bütün üreticiler gibi, Monster Notebook ürünlerinin fiyatlarında zorunlu bir artışa yol açmasını bekliyoruz” denildi.