Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid 19 virüsünün en korkunç tarafı onun görünmeyen bir düşman olması. Peki bu gözle görünmeyen düşmanı görebilsek, bu virüsü daha kolay yenemez miyiz?

Yıllar önce parmak izi okuyuculara da bilim kurgu gözüyle bakıyorduk

General Electric’teki araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan yüzeyleri Covid 19 tespit cihazlarına nasıl dönüştürebileceklerini araştırmaya başladı. Covid 19 nano parçacıklarını tespit etmek amacıyla cep telefonlarına yerleştirilebilen küçük sensörler geliştirmek için Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden fonlanan şirket, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Minyatür teknolojinin arkasındaki deneyimli GE ekibi, geliştirdikleri aygıtların ancak laboratuvarda bulunabilecek çok daha büyük analitik cihazlarla aynı algılama yeteneklerine sahip olduğunu iddia ediyor. General Electric on yıllık deney sürecinin ardından, virüs parçacıklarını diğer öğelerden etkilenmeden izole etmek için özel sensörler tasarlayabildiklerini basına açıkladı.

GE Research Bilim Ekibi’nin başı Radislav Potyrailo, yaptığı açıklamada “Herhangi bir virüse karşı en önemli savunma hattı ona maruz kalmaktan kaçınmaktır. Tablet ekranları ve klavyelerden havalimanındaki kiosklara ve elbette mağazalardaki POS makinelerine kadar her gün farklı yüzeylerle temas halindeyiz ve bu da ilk anda riski artırıyor” şeklinde konuştu. “Herkes bu yüzeyleri temiz tutmak için harika bir iş çıkarırken, virüsün varlığını tespit edebilen fazladan bir güvenlik katmanı eklemek istiyoruz. Covid 19 virüsünün varlığını algılayabilen bir mobil cihaza yerleştirilebilecek kadar küçük bir sensör geliştiriyoruz” diye sözlerine devam eden Potyrailo’ya göre sensörler bir nevi av köpeği gibi emir alarak çalışıyor ve sadece ona gösterilen şeyi arayabiliyor.

Bu teknolojinin günlük hayata geçmesine ne kadar var?

Aldıkları destek ile ekip önümüzdeki iki yılı bu sensörleri telefonlardan akıllı saatlere, giyilebilir teknolojilerden duvara monte edilen cihazlara kadar çeşitli aygıtların içine yerleştirme amacıyla mükemmelleştirmek için uğraşacak.

Teknolojinin iPhone’lara ve Android telefonlara yakın zamanda gelmesini beklemek haksızlık gibi görünse de virüslere karşı ekstra bir koruma katmanı olarak çok rahatlıkla kullanılabileceğini ve insanların bu teknolojiye kolaylıkla ulaşılabileceğini düşünmek artık imkansız değil.

Covid 19 koruma teknolojileri ekran fiyatlarını artıracak mı?

Bu yeni teknolojinin ekran fiyatlarını artırıp artırmayacağı konusunda görüşlerini de açıklayan GE yetkilisi, öncelikle Moore Yasası’nı hatırlattı. Intel şirketinin kurucularından Gordon Moore’un kendi adıyla anılan bu kanuna göre, her 18 ayda bir bilgisayar parçaları 2 kat daha gelişmiş hale geliyor ve bilgisayar gücü bu oranda artıyor, buna rağmen bilgisayar üretim maliyetleri yükselmiyor. Çeşitli kaynaklar 1965 yılından beri doğruluğu değişmeyen bu yasanın artık sonuna gelindiği öngörüsünde bulunsa da, internet sayesinde oluşan yüksek kaliteli rekabetin fiyatların yükselmesini önleyeceği görüşü baskın çıkıyor.

Bu teknoloji sadece Covid 19 virüsünü mü tespit edecek?

Covid 19 çıktığından beri pek çok mütasyona da uğradı, acaba bu virüs sensörleri sadece orijinal Covid 19 virüsünü mü tespit edecek, yoksa İngiliz, Güney Afrika, Brezilya mütasyonlarını da bulabilecek mi? Konuyla ilgili olarak GE uzmanları, geliştirilmekte olan sensörlerin, tanımlanabilen her türlü parçacığı tespit edebileceğini; eğer İngiliz, Güney Afrika, Brezilya veya Hindistan mütasyonlarının dizilimleri verilirse onların da rahatlıkla tespit edilebileceğini belirtiyorlar. Ayrıca GE teknolojisinin sadece Covid 19, SARS, HIV gibi virüslerle sınırlı kalmayacak olan bu izleme programının; mevsimsel grip virüslerini, her türlü bakteriyi veya tanımlanan her çeşit molekülü de bulabilme özelliğine sahip olacağı belirtiliyor.

Kaynak: https://indirimkodu.com/