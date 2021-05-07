Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Ocak ayında dayattığı gizlilik sözleşmesi ile Türkiye’deki kullanıcıları veri paylaşımına mecbur bırakan WhatsApp, tepkiler üzerine gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs’a ertelemişti. Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da 15 Mayıs’ı beklemeye başladı. İki kurumun da, WhatsApp’ın tavrına göre yaptırımları gündemine alacağı belirtildi. KVKK, 15 Mayıs’a kadar şirketin sözleşmeye ilişkin geri adım atmaması durumunda, yaptırımlarını devreye alacak. İlk etapta şirkete idari para cezası kesecek olan kurul, ilgili kanundaki veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği ve kurul tarafından verilen kararlara uymadığı gerekçesiyle şirkete, toplam 2 milyon lira para cezası verebilecek. Bu cezalardan bir sonuç alınamaz ise kurul, ikinci aşama olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazı yazarak, WhatsApp uygulamasının engellenmesini talep edebilecek.