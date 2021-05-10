Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Alman test şirketi TÜV Rheinland'dan 'Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası' alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olan Enco Air, yarı kulak içi tasarımıyla konforlu bir kullanım sunuyor. Yapay zekâ destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisiyle donatılan Enco Air, parazitlerle mücadele eden en yeni Bluetooth 5.2 yongasına ve Oppo'nun gecikmeyi azaltan Oyun Modu'na sahip. Şarj kutusu ile kullanıcılar yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyor. Oppo eşleştirme konusundaki zorlukları gidermek için de kullanıcı şarj kutusu kapağını açtığında anında bağlantı kuran hızlı bir eşleştirme özelliği geliştirmiş. Enco Air aynı zamanda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan gibi kullanışlı ek özelliklerle birlikte geliyor. Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air'ın, fiyatı 649 TL.