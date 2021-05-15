Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gizlilik sözleşmesini onaylamak için son güne girerken kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaşan WhatsApp, Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada"Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

KAMERA EN BÜYÜK ENDİŞE

Yapılan araştırmaya göre kullanıcılar lokasyon, rehber, fotoğraf, mikrofon, lokal ağ, depolama, sağlık bilgileri, kamera erişimi gibi taleplerde büyük oranda endişe duyuyor. En yüksek endişelenilen konular "kameralara ve fotoğraflara, mikrofona, lokasyona erişim" olarak öne çıktı.