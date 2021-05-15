Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin devlet medyası tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'e Pekin saatiyle 07.18'de başarıyla iniş yaptı. Zhurong keşif aracının gezegenin kuzeyindeki Utopia Planitia'ya indiği, panellerinin açılmasının ve Dünya'ya sinyal gönderilmesinin ise yaklaşık 17 dakika sürdüğü ifade edildi.

Mars yüzeyinde keşif ve araştırma görevini yürütecek olan Zhurong, Temmuz 2020'de yola çıkmış, Şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

ÇİN, MARS'A GEZGİN YOLLAYAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Yeterince cesurdunuz, mükemmelliğin peşindeydiniz ve ülkemizi gezegen keşfinin ileri saflarına taşıdınız" ifadelerini kullanarak ekibin başarısını kutladı.

Böylece Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.