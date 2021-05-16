Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bitci Teknoloji’nin kendi blockchain platformu Bitcichain üzerinde çalışacak projede, tüm teknik altyapı yine Bitci Teknoloji tarafından sağlanacak. 3+2 yıllık anlaşma kapsamında Bitci.com logosu, İspanya Millî Takımı’nın antrenman formalarında da yer alacak. Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar "Bitci Teknoloji olarak daha önce Türkiye Basketbol Federasyonu ve McLaren Racing gibi kurumlarla yaptığımız anlaşmalarla, dünya basketbolunda ve Formula 1 organizasyonunda ilklere imza atmıştık. İspanya Futbol Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşma kapsamında, bu defa da dünya futbolunda ilk kez bir millî takım, taraftar token projesini hayata geçirmiş olacak” dedi. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise “Bitci ile olan bu ortaklık, dünya çapında İspanyol Millî Takım taraftarlarıyla daha fazla sinerji ve bağ kurmaya devam etmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.