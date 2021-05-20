Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Zhurong'un Mars'tan gönderdiği ilk fotoğrafları internet sitesinden paylaştı. Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmayı başarmıştı.
MARS'A UZAY ARACI YOLLAYAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE
Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.
Zhurong, temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ay sonra Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong Kızıl Gezegen'de Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı duyuruldu.