Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Tüm dünya ile uyumlu biçimde 5G teknolojisine geçmeye hazırlanan Türkiye, bu çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha atıyor. 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) destekleriyle, OSTİM bünyesinde Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) kurulmuştu. Buradaki çalışmalarla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi"nde ilk faz tamamlandı. HTK bünyesinde 130 firma ve 8 bin çalışanın yerli ve millî imkânlarla ürettiği 5G radyo, çekirdek, şebeke, radyolink gibi ürünlerin son hâli tamamlanırken, bu ürünlerin prototipleri yarın kamuoyuna tanıtılacak.

İLK SİNYAL 2023'TE

Küresel ekonomiye 2030 yılına kadar 8 trilyon dolar değer katma potansiyeli olan 5G teknolojisi için içeride yapılan çalışmalar son dönemde hız kazandı. Frekans ihalesi gelecek yıl yapılacak. 2023'te de ilk sinyal vatandaşların hizmetine sunulacak. Öte yandan ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları denenirken, yerli ve millî yeni ürün geliştirme çalışmaları da sürecek.

BİRÇOK ALANDA YENİLİK

Telekomünikasyon teknolojisinin zaman içinde gösterdiği altyapı değişiklikleri 1G, 2G, 3G, 4G olarak adlandırılıyor. "G" harfi, İngilizcede "nesil" anlamına gelen "Generation" kelimesinden geliyor. Söz konusu teknolojide her nesil, bir öncekine göre hız ve kaliteye ilişkin yenilikler içeriyor. Normalden 20 ila 60 kat daha fazla hız sunan 5G; internet ve telefonun yanı sıra sağlık, otomotiv, hizmet ve eğlence gibi birçok sektörde önemli değişimler getirecek. Yüksek bağlantı kalitesi sağlayacak 5G teknolojisi; akıllı ev teknolojilerinin yanı sıra otonom araçlar, akıllı ulaşım, endüstriyel ve insansı robotlar konusunda da ihtiyaç duyulan hızın artmasına katkı sunacak.