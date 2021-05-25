Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya, dolandırıcıların hedefi olmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok farklı yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar, bu sefer de Instagram üzerinden farklı bir yöntemle hesapları ele geçirmeye çalışıyor. Kullanıcıların hesaplarına 'Instagram şirket yönetiminden' gönderilmiş gibi sahte telif hakkı ihlali bildirimleri gönderen dolandırıcılar, linke tıklanması durumunda hesabı ele geçiriyor ve durum hesabın iadesi karşılığında fidye istemeye kadar gidebiliyor.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, yeni dolandırıcılık yöntemine karşı kullanıcıları uyarırken, kullanıcıların teyidini almadıkları hiçbir linke tıklamamaları gerektiğini söyledi.

KULLANICILAR PANİĞE KAPILIYOR

Yapılan dolandırıcılık faaliyetinin detaylarına yönelik bilgiler veren Ergün, öncelikli olarak hesaba 'Telif hakkı ihlali nedeniyle hesabınız kalıcı olarak silinecektir', 'Hesabınızdaki bir gönderide telif hakkı ihlali tespit edildi' tarzında uyarı niteliği taşıyan bir mesaj gönderildiğini belirtti. Geri bildirim sağlanmazsa 12 veya 24 saat içerisinde hesabın kapatılacağı bilgisi yer alan mesaj sonrası paniğe kapılan kullanıcıların resmi Instagram bildirimi görünümündeki mesajda bulunan bağlantılara tıkladığını belirten Ergün, linke tıklanması halinde hesabın dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini ve şifresinin değiştirildiğini ifade etti.

KONU ÖNCELİKLE INSTAGRAM YÖNETİMİNE BİLDİRİLMELİ

Hesabı ele geçirilen ve dolandırıcılık faaliyetine maruz kalan kullanıcıların öcelikle konuyu Instagram kurumsal iletişiminden Instagram yönetimine bildirmesi gerektiğini belirten Ergün, hesabı ele geçiren dolandırıcıların hesabı geri vermek için fidye istediğini veya bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı bir takım eylemlere giriştiğinin altını çizdi. Ergün, "Sonrasında ise en yakın Cumhuriyet savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmalı ve söz konusu hesaba erişimin engellenmesi için en yakın Sulh Ceza Hakimliklerine müracaat edilmelidir. Aksi halde Instagram kullanıcıları açısından çok daha büyük zararlar söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.