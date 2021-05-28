Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan ve gündemi belirleyen en önemli sosyal medya mecralarından olan Twitter'da yeni bir dönem başlıyor. Twitter, merakla beklenen paralı üyelik sistemini bütün kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Şimdilik İngiltere ve ABD'de bazı kullanıcılara sunulan hizmet, herkes için zorunlu tutulmayacak. İşte Twitter Blue fiyatı ve özellikleri

TWITTER AYLIK PAKETİ 3 DOLAR OLACAK

Rakiplerinden daha düşük gelire sahip olan sosyal paylaşım sitesi, ücretli üyelik modelini ABD'de 3 dolardan kullanıma sunuyor. Sadece isteyen kullanıcıların geçtiği modelin Türkiye fiyatının ise 30 lira civarında olması bekleniyor.

TWITTER BLUE ÖZELLİKLERİ NELER?

Birçok ek özelliği barındırması beklenen Twitter Blue ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcıların uzun zamandır beklediği 'tweet geri alma özelliği'nin bu pakette yer alması bekleniyor. BBC'de yer alan habere göre ise Twitter ofisi bu konuya dair soruları cevaplamaktan kaçınıyor.

Beklenen bir diğer özellik ise 'tweet arşivleme' sistemi. Kullanıma sunulan koleksiyon altyapısı ile birlikte tweetler arşivlenebilecek ve arandığı zaman kolaylıkla bulunabilecek.

Daha farklı seçeneklerin bulunduğu abonelik seçeneklerinin de olması gündemde. 3 dolardan daha fazla bir fiyat ödeyerek daha fazla özelliğe sahip olmak mümkün olabilir ancak bu şimdilik sadece söylenti.

Çok uzun süredir istenen 'tweet düzenleme' özelliği ise yine kullanıma sunulmayacak gibi görünüyor.

Twitter'da bir dönem sona erdi: Fotoğraflar kırpılmayacak Mikro blogging sitesi Twitter, uzun süredir eleştirilen bir uygulamayı sonlandırma kararı aldı.

TWEETDECK İÇİN EKSTRA ÜCRET TALEBİ GÜNDEMDE

Uzun zamandır kazanç ile ilgili problemler yaşayan Twitter'da, ücretli üyelik sisteminin yanında gelir oluşturmak için TweetDeck'ten 'ekstra' ücret almak da gündemdeki yerini koruyor.

BAHŞİŞ SİSTEMİ KULLANIMA SUNULMUŞTU

Twitterr, kısa süre önce bahşiş sistemini kullanıcılarına sunmuştu. İçerik üreticilerine para aktarmanın kısa bir yolu olarak kullanıma sunulan Tip Jar (bahşiş kutusu) adlı özellikle istenilen kullanıcılara doğrudan para aktarımı yapılabiliyor. Henüz tüm kullanıcılara açılmayan özellik, bazı içerik üreticileri ile deneme aşamasında. Ayrıca yakında tüm kullanıcılara açılması planlanan bahşiş sistemi, sadece Twitter'ı İngilizce kullananlar için geçerli olacak.

Twitter'dan işletmelere özel kullanıcı profili Twitter, işletmeler ile kişisel profilleri birbirinden ayırmak için "Profesyonel Profiller" özelliğini test etmeye başladı.

TWITTER SPACES MASAÜSTÜNE DE GELİYOR