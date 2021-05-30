Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Reno5 Lite modelini kullanıcıların beklentilerine göre tasarladıklarını belirterek “Akıllı telefonlar hikâyelerimizi anlatma şeklimizi yeniliyor ve onları farklı perspektiflerden anlatmamızı sağlıyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini biliyoruz ve OPPO Reno5 Lite'ı Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Reno5 Lite arka tarafta dört kamera dizilimi ile geliyor. 48 MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2 MP mono kamera eşlik ediyor. Reno5 Lite modeli selfie çekmeyi sevenler için de oldukça başarılı özellikler sunuyor. Önde 32 MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan akıllı telefon, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu sunuyor. Çift Görüntülü Video özelliği hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor. Oppo'nun Yapay Zekâ Portre Video özelliği de Reno5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor. Monochrome Video özelliği ise her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor. Reno5 Lite ayrıca Yapay Zekâ Sahne Geliştirme 2.0 özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyor.