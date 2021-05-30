Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapılan yeni yatırımla il genelinde 100 bin haneye ışık hızında internet erişimi sağlayan Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber uzunluğu da 55 bin km’ye ulaştı. Fiber konusunda yapılan her bir yatırımın ülkenin dijitalleşme çalışmalarına büyük katkı sağladığının altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Fiber konusunu memleket meselesi olarak görüyoruz. Sadece sabit internet erişimi için değil Türkiye'nin 5G'ye geçişi ile her alanda dijitalleşmesini hızlandırması için gerekli koşullardan biri de fiber altyapı. Bugün ülkemizin sahip olduğu toplam fiber altyapıya ek olarak bir milyon kilometre uzunlukta fibere daha ihtiyacımız var. Türkiye’nin Turkcell’i olmanın bilinciyle tüm Türkiye’yi evlerin kapısına kadar giden gerçek fiber internetle buluşturmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" dedi.