Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde hızla büyüyen tüketici elektroniği sektörünün ve yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi devam ediyor.

Yeni yatırımlar için Çinli teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.

2022'DE HEDEF 1 MİLYON TELEFON

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da, şirket yetkililileri ile tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

TCL'nin global anlamda önemli bir marka olduğunu vurgulayan Varank, "Türkiye'de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar." ifadesini kulandı.

Yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon olan tesisin 2022 yılında üretim kapasitesini 1 milyona çıkarmayı hedefledikleri öğrenilirken, bu yıl içinde de 4 telefon modelinin Türkiye'de üretileceği ifade edildi.

160'DAN FAZLA ÜLKEYE SATIŞ

TCL, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Televizyon ve mobil cihazları 160’tan fazla ülkede satılan TCL’nin ses cihazları ve akıllı ev ürünleri de bulunuyor. TCL’nin güç birliği yaptığı Arçelik de 12 markası ve dünya çapında 30 bin çalışanı ile 150’ye yakın ülkede ürünlerini satıyor. TCL ile Arçelik birlikteliğinin gelecek dönemde daha da gelişeceği ifade ediliyor.

Çinli dev Türkiye'de televizyon üretecek Yabancı firmalar koronavirüse rağmen Türkiye'ye yatırımdan vazgeçmiyor. Dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi olan Çinli TCL, Çerkezköy'de TV üretimine başladı.

TCL'den üç yeni model TCL, üç yeni 20 Serisi akıllı telefonunu tanıttı.