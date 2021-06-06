Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Son dönemde hayata geçirdiği taraftar token projeleriyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Bitci Teknoloji, son olarak Premier Lig’in en köklü takımlarından Wolverhampton Wanderers (Wolves) ile Blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bitcichain üzerinde çalışacak proje dâhilinde üretilecek token’ların önce Bitci.com’da daha sonra ise dünyanın farklı borsalarında işlem görmesi hedefleniyor. Anlaşmaya göre Bitci.com logoları Wolves takımının formalarında ve Wolves’un tarihi stadyumu Molineux’deki ekranlarda yer alacak.

YURT DIŞINDAKİ BEŞİNCİ İŞ BİRLİĞİ

Bu anlaşma ile Glasgow Rangers, Real Betis, McLaren Racing ve İspanya Millî Futbol Takımı’nın ardından yurt dışındaki beşinci iş birliğine imza attıklarını hatırlatan Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, “Premier Lig’deki ilk Blockchain projemizi Wolverhampton Wanderers ile hayata geçiriyoruz. Premier Lig bugün bütün dünyada açık ara en çok takip edilen futbol ligi. 188 farklı ülkede 1 milyara yakın haneye giren, üç milyarın üzerinde seyircisi bulunan Premier Lig’i Türk teknolojisiyle tanıştırmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.