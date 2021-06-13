Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Rapora göre Türkiye ekonomisi 2020'de reel olarak yüzde 1,8 büyürken e-Ticaret harcamaları, pandeminin etkisiyle yüzde 45 artarak 226 milyar TL’ye ulaştı. Bunun 216 milyar lirası yerel satıcılardan gelirken e-Ticaret harcamalarının hane halkı nihai tüketim harcamaları içerisindeki payı da yüzde 8 oldu.

UYGUN FİYAT SATIŞLARI ARTIRIYOR

Rapora göre internetten alışverişlerin yüzde 63’ü mobil uygulamalar üzerinden yapıldı. Tüketicilerin yüzde 51’i, satışlarda en etkili faktörün uygun fiyat olduğunu ifade ederken tüketicilerin en yaygın alışveriş yaptığı kategori yüzde 85 oranla giyim ürünleri, en çok tercih ettiği kanal ise yüzde 91 oranla e-Ticaret pazar yerleri oldu.

Pandeminin etkisiyle e-Ticaret’e katılan işletme sayısı da 2015’ten bu yana toplam yüzde 42 oranında arttı. Geçtiğimiz sene toplam satışları içerisindeki internet satış payının yükseldiğini dile getiren işletmelerin oranı yüzde 65 olurken işletmelerin yüzde 22’si internet satış kanalı için ek istihdam oluşturduklarını belirtiyor. Covid-19 salgını sona erdikten sonra da internet satışlarının artacağını düşünen firma oranı ise yüzde 39.

e-TİCARETİN PAYI YÜZDE 60

Raporda e-Ticaret’in, lojistik ve ödeme sistemleri gibi bileşenleri arasında dijital dönüşüm süreçlerine olan katkısı da gözler önüne seriliyor. İşletmelerin yüzde 81’i internet satışlarıyla dijital olgunluklarının arttığını belirtiyor. Geleneksel lojistik sektöründe mikro-dağıtım gibi çeviklik ve teknoloji odaklı yeni değer önerileri gelişirken lojistik sektöründe 2020 yılında yapılan bütün gönderiler içerisinde e-Ticaret’in payı yüzde 60 olarak ölçülüyor. Kargo sektöründe 2020 yılında yüzde 65 istihdam artışı yaşandığı da görülüyor. e-Ticaret’in toplam istihdama katkısı 1,9 milyon kişi, toplam vergiye katkısı ise 56 milyar TL oldu.