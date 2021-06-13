Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

“Tech2025” stratejisi doğrultusunda şebekesini yeniden tasarlayan Vodafone, yeni nesil inovasyon merkezini Türkiye’de kurma kararı aldı. İstanbul’da hayata geçirilecek merkezde, OpenRAN (Açık Radyo Erişim) ve NaaP (Ağ Tabanlı Platform) gibi yeni nesil teknolojiler geliştirilecek. İlk etapta 26 Türk mühendisin görev yapacağı merkez, hem yerli ve millî üretim ekosisteminin desteklenmesinde hem de telekomünikasyon sektörünün genel strateji ve mimarisinin gelişmesinde önemli rol üstlenecek. Merkez, aynı zamanda geleceğin dijital teknolojilerinin geliştirilmesinde diğer Vodafone ülkelerine öncülük edecek.

OPENRAN VE NAAP TEKNOLOJİLER ÇALIŞILACAK

Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, “Teknoloji ve deneyim ihracı, Vodafone Türkiye için öncelikli bir konu. Global tecrübemizi Türkiye’ye aktardığımız gibi, Türkiye’deki başarılı uygulamalarımızı da yurt dışına ihraç ediyoruz. Şimdi bir adım daha atarak, Türkiye’yi Vodafone’un yeni nesil inovasyon merkezi hâline getirmeye hazırlanıyoruz. İstanbul’da kurulacak merkezde OpenRAN ve NaaP teknolojileri üzerine çalışılacak. Bu teknolojilerle, uçtan uca yazılım destekli servislerin önünü açmayı, verimliliği ve hizmet çeşitliliğini artırmayı, 5G ve Nesnelerin İnterneti şebekelerine esneklik ve hız kazandırmayı hedefliyoruz. Burada yapacağımız çalışmalar, pazarın şebeke stratejisi ve gelişiminde rol oynayacağı gibi, endüstriye de daha fazla imkân sunacak. Merkezimizin aynı zamanda Türkiye’de yerli ve millî ekosistemin gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.