Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Rapora göre; tablet satışlarında yüzde 50, harddiskte yüzde 93, cep telefonunda yüzde 231 ve cep telefonu aksesuarlarında yüzde 631 artış görüldü. Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Evden çalışma modeliyle, ofis teknoloji ürünlerinin satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen bunun dışında kalan teknoloji kategorisindeki ürünlerin toplam satış trafiğinde yüzde 40’tan fazla artış gözlemledik. Bu süreçte tüketicilerin satın alma tercihlerinde farklılık yaşandı” dedi.

Salgın sürecinde tablet satışları yüzde 113 arttı Türkiye'de ve dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla bilgisayarlar başta olmak üzere teknoloji ürünlerine talep arttı.

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