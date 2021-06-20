Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli iki astronotun ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Thomas Pesquet olduğu öğrenildi. Uzay yürüyüşü, çarşamba günü yaşanan teknik problemler sebebiyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için gerçekleştirildi.
Geçen hafta sorun çıkmıştı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçtiğimiz çarşamba günü teknik aksaklıklar nedeni ile ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı. ISS Expedition 65 ekibinde bulunan astronotlar, güneş panellerinin kurulumuna devam etmek amacıyla TSİ 14.42’de ISS’nin Quest hava kilidinden uzay yürüyüşüne başladı.
Yürüyüşleri 6,5 saat sürecek
Pesquet’in 4’üncü, Kimbrough’un ise 8’inci kez çıktığı uzay yürüyüşünün yaklaşık altı buçuk saat sürmesi bekleniyor. Mevcut uzay yürüyüşü, Pesquet ve Kimbrough’un birlikte gerçekleştirdiği 4’üncü uzay yürüyüşü olurken, ikili uzay istasyonuna kurulması planlanan 6 güneş panelinin ikinci kısmını kuracaklar.
Güneş panellerinin geriye kalan 4 kısmının ise ilerleyen tarihlerde kurulması planlanırken, geçtiğimiz çarşamba günü güneş panelinin ilk kısmı kurulmuştu. Kurulacak yeni panellerin, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor.
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Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, 6,5 saat sürecek uzay yürüyüşüne çıktı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli iki astronotun ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Thomas Pesquet olduğu öğrenildi. Uzay yürüyüşü, çarşamba günü yaşanan teknik problemler sebebiyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için gerçekleştirildi.
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