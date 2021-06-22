Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTube ve bazı çevrim içi platformlarda bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içerikler problem oluşturuyordu, konu ile alakalı olarak da bir müzik yapımcısı YouTube dava edilmişti. Avrupa Birliği (AB) mahkemesinden YouTube lehine karar çıktı, işte o haberin detayları...

Bir müzik yapımcısı, 2008 yılında telif haklarına sahip olduğu albümlerin YouTube’'a yayımlanması nedeniyle Almanya'da hukuki süreç başlatmıştı. Alman mahkemesi, davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı. Karar YouTube lehine oldu.



Çevrim içi platform operatörlerinin ilkesel olarak kullanıcıları tarafından yasa dışı olarak yayınlanan ve telif hakkıyla korunan içeriği halka iletmedikleri ifade edilen kararda, platformların bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu olmadığı belirtildi.

Kararda, platformların söz konusu yasa dışı içeriği kaldırmak veya erişimi engellemek için hızlı biçimde harekete geçmesi gerektiği kaydedilerek, söz konusu platformların telif hakkı ihalelerini önlemeye yönelik uygun teknolojik araçları kullanmaması durumunda ise sorumlu olabilecekleri ifade edildi.



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