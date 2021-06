Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile e-Spor ve oyun pazarında gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Vodafone, uluslararası online oyun devi Riot Games ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu kapsamında dört yıldır başarıyla sürdürdüğü iş birliğinin kapsamını genişletti. FreeZone Gaming portföyüne “League of Legends: Wild Rift” mobil oyununu da ekleyen Vodafone, FreeZone’lu gençlere “Wild Rift”i internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama ayrıcalığı sunuyor.

TURNUVA 30 HAZİRAN'DA

Vodafone FreeZone ve Riot Games, 30 Haziran’da Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyecek. Toplam 1.200 başvuru alan “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası”, 5G üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Turnuva, Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve takım kaptanlarının Twitch hesaplarından izlenebilecek.

E-SPOR’A 31 MİLYON LİRA YATIRIM

Oyun ve e-Spor’daki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl önce adım attığımız e-Spor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hem Gamer ek paketlerimiz, hem de FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018’den bugüne bir milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Gaming uygulamaları için verdiğimiz sınırsız GB’ların yanı sıra FreeZone’a gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli bedava oyun için para veriyoruz. 2018’den bu yana 1,5 milyon TL değerinde destek verdik. Şimdi de 4 yıldır iş ortağımız olan Riot Games ile gençlere yeni bir oyun faydası sunmak üzere harekete geçtik. FreeZone’luların paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları yönüne, hiçbir ücret değişikliği olmadan, ‘League of Legends: Wild Rift’ mobil oyununu ekledik. ‘Wild Rift’ oyunu sadece Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor. Sunduğumuz Garantili Bit Hızı özelliğiyle, şebekemizde önceliklendirilen FreeZone’lular bu oyunu oynarken en düşük ping garantisine sahip oluyor. Ayrıca, Riot Games ile birlikte ülkemizin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvasını da düzenleyeceğiz. ‘Wild Rift’ iş birliğimizle sektörde yeni bir sayfa açacak olmanın heyecanı içindeyiz. Tüm oyunseverleri turnuvamızı takip etmeye davet ediyoruz.

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul ise şöyle konuştu: Riot Games olarak, uzun yıllardır dijital oyun ekosisteminin bayrak taşıyıcılığını üstleniyoruz. Wild Rift, bizler için yepyeni bir deneyim yolculuğuna açılan bir kapı oldu. Merkezinde ‘oyuncu deneyimi’ olan bir şirket olarak, bu iş birliğiyle oyuncularımıza ve sektörümüze sunduğumuz faydayı büyütmeyi hedefliyoruz.”

League of Legends’ın mobil versiyonu

Android, iOS ve belirtilmemiş konsollar için Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan “League of Legends: Wild Rift”, çok oyunculu bir online savaş arenası video oyunu olarak geçen yıl piyasaya sürüldü. “League of Legends”ın mobil versiyonu olan “Wild Rift”te, oyuncular benzersiz yeteneklere sahip bir karakteri kontrol ediyor ve rakip takımın “Nexus”unu yok etmek amacıyla oyunculardan oluşan bir ekibe veya yapay zekâ kontrollü birimlere karşı savaşıyor.

