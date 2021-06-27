Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Genel kurula birçok üye katılırken tek liste ile seçime giren Musa Savaş yeniden başkan olarak seçildi. Seçimlerin ardından yeni yönetim kurulu da belirlendi. Buna göre Yıldıray Akkaya ve Murat Pehlivan Başkan Yardımcısı olurken Özgür Çetin Genel Sekreterlik görevine getirildi. Cem Sünbül sayman, Cem Kıvırcık ve Ürün Dirier ise yönetim kuruluna üye olarak seçildi.

Genel kurul sonrasında açıklama yapan başkan Musa Savaş, "Önümüzde üç yıl var. Yeni dönemde genç arkadaşlarımıza derneğin yönetimine katılma fırsatı sunduk. Onlarla birlikte BMD için yeni bir dönem başlıyor" dedi.