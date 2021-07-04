Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Oyunseverler Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dâhil 30’dan fazla uluslararası ligde yer alan 600’den fazla takım ve 17.000’in üzerinde oyuncu arasından kendi kadrolarını kurabilecek. Türkçe oyunda şu ana kadar 300 saati bulan seslendirme yapıldı.

Oyuncular Voltran’ı oluşturdu ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED’in yanı sıra 32 firmanın katılımıyla Oyun Teknolojileri Kümelenmesi ile iş geliştirme süreçleri hızlanacak ve daha fazla sayıda ürün piyasaya sunulacak.

Türklerin oyunları dünyanın gözdesi Türk gençlerin yazılımını yaptığı oyunlar, dünyanın gözdesi oldu. KOSGEB desteğiyle kurulan APPS Teknoloji tarafından geliştirilen mobil oyunlar gelirini altı yılda tam 24 kat artırdı.