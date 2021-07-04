Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Projeyle birlikte Bitci Teknoloji, Güney Amerika’daki ikinci, yurt dışındaki yedinci anlaşmasını hayata geçirmiş olacak. Bitci Teknoloji’nin kendi blockchain platformu Bitcichain üzerinde çalışacak projede bütün teknik altyapı yine Bitci Teknoloji tarafından sağlanacak. Anlaşma kapsamında Bitci.com logosu, Uruguay Millî Takımı’nın antrenman formalarında da yer alacak.

Bitci, İspanya Millî Takımı'na girdi Bitci Teknoloji ve İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Millî Futbol Takımı’na yönelik bir taraftar token geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Projeyle birlikte, dünyada ilk kez bir futbol millî takımı, taraftar token projesini hayata geçirecek.

Bitci ‘blockchain’in devler liginde Son dönemde blockchain dünyasında hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ve imza attığı uluslararası iş birlikleriyle adından söz ettiren Bitci Teknoloji, dünyanın önde gelen blockchain platformlarından Universal Protocol Alliance’da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.