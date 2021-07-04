Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vaccizone, Rentiva, Tosby Games, Artiox, Easy Cep, HexTechGreen, Yeniben ve Abonesepeti girişimlerine yatırım yaptıklarını açıklayan Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren “Keiretsu Forum Türkiye bugüne kadar bir yılda en fazla 11 girişime yatırım yapmıştı. 2021’de ise yılın ilk yarısını Keiretsu Forum Türkiye olarak 8 yatırım ile kapatarak, bu yılın sonunda geçen yıl kırdığımız kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz” dedi. Eren, Startups.Watch verilerine göre Türkiye’de 61 girişim, melekler ve Venture Capital’lerden toplam 509 milyon dolar toplandığını ve ekosistem için yeni bir rekor kırıldığını da belirterek, “Avrupa’da en çok yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye, Venture Capital yatırımlarında ilk çeyrekte 10. sıraya yükselirken, Orta Doğu ve Kuzey’de İstanbul, Avrupa’da en fazla yatırım alan 7. il oldu” diye konuştu.