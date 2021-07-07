Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de bulunan Borsa İstanbul Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ’nın düzenlediği yarışmada ilk Türk finalist oldu. Yarışma için ABD'nin 50 eyaletinden seçilen 50 öğrenci yarı finale kalırken, dünya genelinde ise 2 öğrenciye potansiyel finalist olma hakkı tanındı.

Yarışmaya farklı ülkelerden yüzlerce başvuru yapılırken, belirlenen 2 potansiyel finalistten biri Eskişehirli Ahmet Ege Çarıkçıoğlu oldu.

Çok küçük yaşlardan beri astronomiye meraklı olan Çarıkçıoğlu, bu alanda onlarca kitap okurken, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yarışmalara katılıyor. Özellikle bilim dalında özel tasarımlar yapan Ahmet Ege, gelecekte Türkiye’yi gökbiliminde ileriye taşımayı hedefliyor.

PES ETMEDİ VE BAŞARDI

15 yaşında uzay bilimine olan merakı nedeniyle arkadaş çevresinde de ilgi odağı olan Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, NASA’da elde ettiği başarıyı anlattı. Çarıkçıoğlu, gökbilimine çok meraklı olduğunu ifade ederek, yarışmaya katılım sürecinden bahsetti.

Araştırmaları sırasında bir habere denk geldiğini ve bu haberde geleceğin mühendisleri aracılığıyla NASA’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen bir projeden bahsedildiğini söyleyen genç Ahmet Ege, "Bu proje yarışmasında en son gönderilen NASA’nın Mars gezgini hakkında bir kompozisyon yazıp onu isimlendirmemiz isteniyordu. Ben ilk olarak yarışmaya katıldım ve verdiğim isim seçildi. Sonrasında aynı ismi 3 kişi verdi fakat isim verenlerden ilki bendim. O yüzden isim hakkı da doğal olarak bana ait oldu." ifadelerini kullandı.

"HALKIMI TEMSİL ETMEYİ BAŞARDIM"

İlk katılımında finale kalamadığını söyleyen Çarıkçıoğlu, zaman içerisinde daha çok tecrübelendiğini ve geliştiğini söyleyerek, "Daha çok bilim-teknoloji üzerine araştırmalarda bulundum. Bu tasarım yarışmalarında güzel dereceler elde ettim. Birinde Amerika’nın eyaletlerden seçilen toplam 50 kişilik bir birlik yarı finale kalacaktı. İki kişi de potansiyel finalist olarak seçilecekti. Ben bu 52 kişi arasında 22 finalistten biri oldum." açıklamasını yaptı.

Toplamda 8 projesinin olduğunu aktaran Ahmet Ege, "Bu projelerimle hepsine başvurdum. Bu projelerimle halkımı temsil etmeyi başardım. Hepsi de kabul edildi. Seçilen ilk Türk olma başarısına eriştim. En başta gerçekten bu çok güzel bir başarı.” şeklinde görüş belirtti.

"ÜLKEMİZİ DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK İSTİYORUM"

Okulda gördüğü dersler kapsamında yaptığı çalışmalarda da tasarım işini kendi üsteleyen genç Çarıkçıoğlu, hem okul hem okul dışı yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gelecek planları ile ilgili görüşlerini dile getiren Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, “Yaptıklarımız arasında drone İHA’mız var. Sabit kanatlı İHA’mız var. Sonrasında NASA’daki yarışmalarda tasarlamış olduğum, Mars gezgenin tekerlek ve iskelet tasarımı var." dedi.

Gelecekte Türkiye'yi gökbilimininde yüksek yerlere getirmek istediğini ifade eden Çarıkçıoğlu, "Özellikle havacılık ve uzay alanında yaptığımız bu tasarım yarışmaları ve uçurma, sonrasında her safhasında gerçekleşen olaylarla okulumuza da destekledik. Hedef olarak havacılık ve uzayı alanında ülkemizi daha iyi yerlere getirmek ve uluslararası camiada da daha iyi yerlerde temsil etmek istiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

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